Atp Doha Sinner vince contro Popyrin in due set | l’avversario ai quarti

Jannik Sinner ha vinto contro Popyrin nell’ATP di Doha, portandosi ai quarti di finale. La partita si è conclusa in due set, dimostrando la sua solidità in campo. Sinner ha dominato nel primo set, sfruttando le risposte rapide e precise, mentre nel secondo ha mantenuto il ritmo. Il suo avversario ha provato a reagire, ma senza riuscire a cambiare l’andamento dell’incontro. La vittoria rafforza la sua posizione nel torneo, che si sta rivelando più impegnativo del previsto. Ora si prepara ad affrontare il prossimo avversario.

Jannik Sinner sembra inarrestabile nell’ATP 500 di Doha: il tennista numero due al mondo ha vinto senza troppi problemi contro Popyrin I quarti di finale sembravano un obiettivo scontato per Jannik Sinner, ma si sa nello sport non esiste praticamente mai un risultato già scritto in partenza. In più, per il tennista numero 2 al mondo l’appuntamento contro Popyrin presentava diverse insidie. Ma l’azzurro è stato bravo a disinnescare qualsiasi buon tentativo di tornare in gara da parte dell’australiano e ha portato a casa il massimo risultato in un momento già importante per punti, ranking e stagione.🔗 Leggi su Sportface.it Atp Doha, sinfonia Sinner: l’azzurro vince in due set contro Popyrin e approda ai quartiJannik Sinner ha conquistato la vittoria all’ATP di Doha, battendo Popyrin in due set e avanzando ai quarti di finale. Sinner avanti tutta, imperatore anche nel deserto: batte Popyrin in due set e vola ai quarti di DohaJannik Sinner ha conquistato una vittoria decisiva contro Popyrin, migliorando il suo record nel torneo di Doha. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atp Doha, Sinner inizia contro Machac: tabellone e possibili avversari; Sinner vince al debutto a Doha, ecco quando può tornare n.1; Sinner, esordio facile a Doha: Machac ko in due set; Atp Doha, oggi Sinner-Machac - Diretta. Agli Atp di Doha Sinner vince in 2 set e va ai quarti: Ho iniziato bene la stagione, ma c’è da migliorareBattuto l'australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 7-5. Il prossimo avversario in campo contro l'Azzurro sarà il ceco Jakub Mensik ... dire.it Sinner-Popyrin all’ATP Doha 6-3 7-5: Jannik vince e ai quarti sfiderà MensikJannik Sinner ha battuto 6-3 7-5 Alexei Popyrin. Un bel successo per l'italiano che giovedì affronterà nei quarti del torneo ATP 500 di Doha il ceco Mensik. L'eventuale semifinale con Lehecka o Fils. fanpage.it Jannik Sinner ha battuto l'australiano Alexei Popyrin negli ottavi del torneo Atp 500 di Doha. Match vinto in scioltezza dal n.2 del mondo, che ha disposto dell'avversario in due set (6-3, 5-7) in un'ora e 24 minuti di gioco, senza concedere nemmeno una palla b facebook #Sinner- #Mensik, quarti di finale Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com