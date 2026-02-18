Sinner avanti tutta imperatore anche nel deserto | batte Popyrin in due set e vola ai quarti di Doha
Jannik Sinner ha conquistato una vittoria decisiva contro Popyrin, migliorando il suo record nel torneo di Doha. La causa del successo sta nella sua maggiore precisione nei colpi e nella capacità di adattarsi al campo duro. Sul cemento della capitale del Qatar, il tennista italiano ha dimostrato di essere in forma, vincendo i due set senza grande difficoltà. Con questa prestazione, Sinner si inserisce tra i migliori del torneo e si prepara ai quarti di finale, dove affronterà il prossimo avversario.
Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al Qatar ExxonMobil Open, torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). Il campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto al secondo turno (ottavi) l’australiano Alexei Popyrin, 53esimo del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 7-5, maturato in un’ora e 25 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con il ceco Jakub Mensik, n.16 Atp, e sesta forza del seeding, che si è sbarazzato del cinese Zhizhen Zhang (319) per 6-3 6-2. Sinner a Doha ha la meglio su Popyrin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Doha, Sinner avanti tutta: stordisce Machac ed esordio vincente. Avanti anche AlcarazCon scioltezza, non passeggiando ma quasi, Jannik Sinner nel gran ritorno in campo centra l'obiettivo con facilità e l'esordio a Doha è vincente: l'obiettivo era comprendere se la sconfitta in semifin ... msn.com
Sinner e Musetti avanti tutta, semifinale a Vienna. Ora sfide con De Minaur e ZverevSinner si regala così la sfida all'australiano e amico Alex De Minaur, numero sette del mondo e che ha sempre sconfitto negli 11 precedenti giocati in carriera. L'ex numero 1 del mondo torna quindi in ... adnkronos.com
Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 3-4: Nole subito avanti di un break in avvio di quarto set. Impresa Alcaraz batte Zverev in 5 set e vola in finale facebook
PRIMO SET IN GHIACCIO Sinner avanti nella semifinale contro Djokovic: basta il break nel primo turno di servizio del serbo per mettere la freccia e vincere il set 6-3 #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis x.com