Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al Qatar ExxonMobil Open, torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). Il campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto al secondo turno (ottavi) l’australiano Alexei Popyrin, 53esimo del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 7-5, maturato in un’ora e 25 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l’azzurro se la vedrà con il ceco Jakub Mensik, n.16 Atp, e sesta forza del seeding, che si è sbarazzato del cinese Zhizhen Zhang (319) per 6-3 6-2. Sinner a Doha ha la meglio su Popyrin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner avanti tutta, imperatore anche nel deserto: batte Popyrin in due set e vola ai quarti di Doha

