Jannik Sinner ha conquistato la vittoria all’ATP di Doha, battendo Popyrin in due set e avanzando ai quarti di finale. Il motivo della sua vittoria è stata la capacità di mantenere la concentrazione nei momenti chiave, nonostante un secondo set più equilibrato. Sinner ha sfruttato le sue occasioni e ha dimostrato una buona solidità in campo. La partita si è conclusa 6-3, 7-5, confermando la sua forma crescente. Ora si prepara ad affrontare il prossimo avversario sulla strada verso la conquista del torneo.

Nonostante un secondo set equilibrato, ancora una volta è Jannik Sinner a dimostrarsi superiore nei momenti decisivi vincendo in due set la gara contro Alexei Popyrin 6-3, 7-5 e approdando ai quarti di finale dell’ Atp 500 di Doha. Altissimo livello e qualità sono gli ingredienti che ha messo in campo anche oggi l’azzurro come dimostrano il suo gioco e la nessuna palla break concessa all’avversario. Giovedì 19 febbraio Sinner se la vedrà contro il ceco Jakuk Mensik. Le parole di Jannik. “Ho avuto problemi al servizio specialmente nel secondo set, ho sbagliato alcuni colpi facili perdendo ritmo e fiducia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Doha, sinfonia Sinner: l’azzurro vince in due set contro Popyrin e approda ai quarti

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 7-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: prova solida dell’azzurro che accede ai quarti di finaleLorenzo Sinner ha vinto il suo match contro Popyrin a Doha, a causa di una prestazione solida e senza sbavature.

LIVE Sinner-Popyrin 6-3 2-3, ATP Doha 2026 in DIRETTA: continua la pressione dell’azzurro, l’australiano resta nel setL’incontro tra Sinner e Popyrin si svolge a Doha, dove l’azzurro spinge per mantenere il vantaggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.