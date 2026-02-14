Atp Doha il tabellone | Sinner debutta contro Machac Alcaraz sfida Rinderknech

Luca Sinner affronta Machac nel primo turno dell’Atp 500 di Doha, che si svolge dal 16 al 21 febbraio. La partita si terrà nella giornata di apertura, mentre Carlos Alcaraz sfiderà Rinderknech in un match atteso per la seconda giornata. Il torneo, trasmesso in diretta su Sky Sport e su NOW, ha appena annunciato il tabellone ufficiale.

Sorteggio definito per l’ Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio e trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW. Il tabellone mette subito di fronte ai riflettori Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, principali protagonisti del torneo qatariota. Sinner contro Machac al debutto. Il numero 2 del mondo inizierà il suo cammino contro il ceco Tomas Machac. Per Sinner si tratta del terzo confronto in carriera: l’azzurro è avanti 2-0 nei precedenti. Il ritorno in campo arriva dopo gli Australian Open e in un contesto non semplice, sia per il livello degli avversari sia per le condizioni climatiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Jannik Sinner partecipa all’Atp Doha 2026 e affronta subito Tomas Machac nel suo primo turno.

Il torneo Atp 500 di Doha del 2026 si avvicina e l'attenzione si concentra sul percorso di Jannik Sinner, che potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in finale.

