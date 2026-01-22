LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri vincono al tie-break un primo set equilibrato

Da oasport.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6 in favore degli azzurri, grazie a un tie-break deciso da un errore di Jebens. Rimani aggiornato con tutte le fasi del match e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE 7-6 (6) SET BOLELLIVAVASSORI! L’errore di dritto di Jebens consegna il mini break e quindi il parziale agli azzurri! Serve Jebens. 7-6 Vavassori a rete è un muro! Volée vincente dell’azzurro e set point! 6-6 Ho manda in rete la risposta. Serve Bolelli per annullare il set point. 5-6 Non resta in campo la risposta di Bolelli. Set point avversario. 5-5 Vavassori si sposta per cercare il dritto puntando Jebens a rete, ma trova solo la rete. Seconda palla, occasione! Serve Ho. 5-4 Volée alta vincente di Bolelli. 4-4 Prima palla vincente di Andrea. Serve Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

live bolelli vavassori ho jebens 7 6 australian open 2026 in diretta gli azzurri vincono al tie break un primo set equilibrato

© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 7-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono al tie-break un primo set equilibrato

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 6-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il tie-break sarà decisivo nel primo setSegui in tempo reale il match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: ottimo rendimento degli azzurri al servizio, si cerca il breakSegui la diretta degli Australian Open 2026, con gli aggiornamenti sul match BolelliVavassori contro HoJebens.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: ottimo rendimento degli azzurri al servizio, si cerca il break; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta; Errani/Vavassori impegnati in doppio misto agli Australian Open 2026: tabellone e avversari, esordio duro.

LIVE Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026 in DIRETTA: debuttano gli azzurri in doppioCLICCA QUI PER AGGIRONARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Simone ... oasport.it

live bolelli vavassori hoDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, giovedì 22 gennaio, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, ... oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.