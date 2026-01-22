LIVE Bolelli Vavassori-Ho Jebens 7-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | gli azzurri vincono al tie-break un primo set equilibrato

Segui la diretta del match tra BolelliVavassori e HoJebens agli Australian Open 2026. Il primo set si è concluso con un punteggio di 7-6 in favore degli azzurri, grazie a un tie-break deciso da un errore di Jebens. Rimani aggiornato con tutte le fasi del match e i risultati in tempo reale.

7-6 (6) SET BOLELLIVAVASSORI! L'errore di dritto di Jebens consegna il mini break e quindi il parziale agli azzurri! Serve Jebens. 7-6 Vavassori a rete è un muro! Volée vincente dell'azzurro e set point! 6-6 Ho manda in rete la risposta. Serve Bolelli per annullare il set point. 5-6 Non resta in campo la risposta di Bolelli. Set point avversario. 5-5 Vavassori si sposta per cercare il dritto puntando Jebens a rete, ma trova solo la rete. Seconda palla, occasione! Serve Ho. 5-4 Volée alta vincente di Bolelli. 4-4 Prima palla vincente di Andrea. Serve Vavassori.

