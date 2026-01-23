Atletica leggera | Banca Reale title sponsor dell’ High Jump Salti | Virtus a Firenze Pieroni in evidenza

Banca Reale è il title sponsor dell'evento di atletica leggera

Dopo il grande successo del campionato di cross per società che si è svolto sulle Mura e magistralmente organizzato dalla Virtus, nel week-end scorso sono arrivate grandi soddisfazioni anche per i risultati degli altri atleti impegnati nelle gare delle diverse specialità nel fine settimana. Al meeting indoor di salti open di Firenze: ottimo esordio stagionale per Idea Pieroni che inaugura il 2026 con un bel 1.85 e per Joseph Manfredi che, con 1.98 nell’alto, realizza il nuovo primato personale. Inizio di stagione carico di promesse anche per gli astisti: Matteo Oliveri che a Padova salta 5.50 e Vincenzo Vicerè che, ad Ancona, con la misura di 5 netti, realizza il nuovo primato personale indoor e la seconda miglior prestazione di sempre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Banca Reale title sponsor dell'High Jump IndoorBanca Reale è il title sponsor della prima edizione dell'High Jump Indoor, un evento internazionale di salto in alto che si svolgerà sabato 31 gennaio presso il Campo Scuola Moreno Martini di Lucca.

