Atletica Estense il gemellaggio con Torun ha portato alla partecipazione a due meeting nazionali

L’Atletica Estense ha iniziato bene il 2026. La squadra ferrarese ha partecipato a due meeting nazionali grazie al gemellaggio con Torun. Un modo per mettere in mostra i giovani e i più esperti in vista dei grandi appuntamenti di fine anno, quando festeggeranno i 30 anni di attività. La stagione è partita con buoni risultati e tanta voglia di fare bene.

Un avvio di stagione 2026 importante quello di Atletica Estense che festeggerà a fine anno il traguardo dei 30 anni di atletica leggera a Ferrara; una partenza densa di performance di alto livello in tutti i settori e categorie. Dal cross con il terzo posto regionale di Valentina Deserti tra le.

