Atalanta ripartenza targata Palladino | due vittorie in una settimana per i nerazzurri

Bergamo – Rinascita Atalanta.  Rinascita targata PalladinoDue vittorie in una settimana che segnano la ripartenza nerazzurra. Mercoledì il 3-0 in casa dell’Eintracht Francoforte, a seguire il successo casalingo contro una Fiorentina ultima in classifica e in caduta libera, in una partita chiusa di fatto già dopo cinquanta minuti, anche se nell’ultima mezz’ora i gigliati hanno costruito due nitide palle gol con Kean che avrebbero potuto riaprire il match. In due settimane di lavoro Raffaele Palladino ha rimesso sul binario abituale degli ultimi anni la Dea, tornata quella degli scorsi anni, concreta, cinica, efficace con il suo pressing alto e letale davanti con i suoi attaccanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

