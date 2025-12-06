F-16 Viper nei cieli di Taiwan | parte la sfida ai caccia J-20 di Pechino
Taiwan ha introdotto i modernissimi F-16, una mossa che segna l'inizio di una sfida diretta ai più avanzati J-20 di Pechino. Questi caccia stealth di quinta generazione, simbolo della potenza aerea del Dragone, sono ora confrontati con le versioni avanzate dei F-16, gli stessi che Taipei ha recentemente potenziato con sistemi radar e armamenti all'avanguardia. In un momento di crescente aggressività militare da parte della Cina, l'uso dei Viper rappresenta non solo un aggiornamento della difesa aerea dell'isola, ma anche un chiaro segnale di sfida alla crescente supremazia aerea cinese. Negli ultimi giorni, non a caso, Taiwan ha avviato una serie di voli di test e simulazioni con i suddetti F-16, caccia multiruolo migliorato proveniente dagli Stati Uniti e progettato per rispondere alle minacce moderne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
