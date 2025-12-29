Cina-Taiwan Pechino | Qualsiasi atto che oltrepassi i limiti incontrerà la nostra risposta

Il vice direttore dell’informazione del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che qualsiasi azione oltre i limiti sarà affrontata con una risposta adeguata, in seguito alle esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan. Queste parole evidenziano la posizione di Pechino rispetto alle recenti tensioni e alle attività militari nella regione, sottolineando l’importanza di mantenere la stabilità e il rispetto dei confini.

Il vice direttore dell’informazione del Ministero degli esteri della Cina, Lin Jian, ha parlato in conferenza stampa dopo le esercitazioni militari cinesi intorno all’isola di Taiwan. “La questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali della Cina”, ha ricordato. “La determinazione della Cina a salvaguardare la propria sovranità, sicurezza e integrità territoriale è incrollabile”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina-Taiwan, Pechino: "Qualsiasi atto che oltrepassi i limiti, incontrerà la nostra risposta" Leggi anche: Taiwan: la Cina accelera preparativi per azione di forza | Pechino avverte: pronti a "stroncare qualsiasi ingerenza straniera" Leggi anche: Taiwan, la Cina accelera i preparativi per un'azione di forza | Pechino avverte: pronti a "stroncare qualsiasi ingerenza straniera" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cina: Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan; Tensione Cina - Taiwan, l'accusa di intimidazione a Pechino per l'inizio delle esercitazioni militari; Pechino fa fuoco vicino a Taiwan, che condanna; Taiwan, Pechino: Esercitazioni militari con armi da fuoco. Taipei: Navi vicino isola. La Cina "prova" l'accerchiamento di Taiwan: "La situazione è grave" - La Cina ha ulteriormente alzato il livello della pressione militare su Taiwan, dando il via a esercitazioni con munizioni vere intorno all’isola che simulano attacchi contro obiettivi marittimi e terr ... today.it

Cina: «Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan, blocco dell’unificazione destinato al fallimento» - Pechino ha annunciato l’avvio di esercitazioni militari con munizioni vere attorno all’isola, mentre Taipei riferisce che quattro navi della guardia costiera cinese ... unionesarda.it

Cina, nuove manovre militari attorno a Taiwan - Pechino ha reso pubbliche nuove esercitazioni militari attorno a Taiwan, mostrando forze navali, aeree e terrestri impegnate in operazioni coordinate e attacchi simulati. tg24.sky.it

La Cina ha circondato di nuovo Taiwan x.com

Cina: 'Cominciate le manovre militari intorno a Taiwan' #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.