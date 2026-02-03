Petardo Audero pugno duro del Viminale | trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo stop ai residenti in Lombardia Salvo il derby

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona. Solo il derby sarà escluso dal divieto. Il ministro dell’Interno ha preso questa misura forte, con l’obiettivo di evitare ulteriori problemi di ordine pubblico. La decisione riguarda anche i residenti in Lombardia, che non potranno spostarsi per seguire la loro squadra fuori regione fino alla stessa data. La misura ha suscitato reazioni tra i tifosi e le forze dell’ordine, che cercano di mantenere

Inter News 24 Petardo Audero, arriva la presa di posizione del Viminale dopo i gravi fatti di Cremonese Inter: trasferte vietate fino al 23 marzo. La scure del Ministero dell'Interno si abbatte sul tifo nerazzurro. A seguito del gravissimo incidente avvenuto allo Stadio Zini di Cremona, dove il portiere Emil Audero è stato stordito da un petardo, il Ministro Matteo Piantedosi ha firmato un provvedimento drastico che colpirà duramente il seguito della squadra di Cristian Chivu nelle prossime settimane.

