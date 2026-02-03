Petardo contro Audero stangata del Viminale | trasferte vietate ai tifosi dell’Inter
Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo l’incidente di ieri. Durante la partita, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero, scatenando paura sugli spalti. La decisione arriva in fretta, mentre i supporter si preparano a restare a casa per le prossime gare in trasferta.
Un attimo, poi il boato e quella sensazione gelida che corre sugli spalti: quando la festa si trasforma in paura, lo stadio diventa improvvisamente un posto diverso. E mentre tutti cercano di capire cosa sia davvero successo, arriva una risposta che promette di lasciare strascichi, discussioni e rabbia. La scena si è consumata durante Cremonese-Inter, con un episodio che ha fatto scattare l’allarme tra forze dell’ordine, Lega e istituzioni. Al centro, un gesto che non viene più liquidato come “ragazzata”, ma come un atto capace di mettere a rischio l’ incolumità di chi è in campo. >> “Ha celebrato il matrimonio di suo figlio”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondimenti su Petardo Inter
Petardo Audero, pugno duro del Viminale: trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo, stop ai residenti in Lombardia. Salvo il derby
Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.
Petardo Audero, linea dura del Viminale: trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo. Derby escluso
Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.
Ultime notizie su Petardo Inter
Argomenti discussi: Petardo contro Audero: cosa rischiano i tifosi dell’Inter; Cremonese-Inter, follia dagli spalti: un petardo colpisce Audero, Chivu sconvolto, nerazzurri a rischio stangata; Petardo Audero, il Viminale verso il pugno duro: la possibile stangata – GdS; Inter, multa, stangata o 0-3 a tavolino? Non verrà decisa la sconfitta se Massa….
Cremonese-Inter, petardo Audero: stangata UFFICIALE dal Ministero degli InterniIl quarantenne romagnolo è incensurato nonché appartenente all’Inter Club San Marino. La polizia lo ha trovato trovato in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni: è stato denunciato a piede libero ... calciomercato.it
Petardo colpisce Audero: quali rischi corre l’Inter? Il provvedimento di PiantedosiPetardo su Audero durante Cremonese-Inter: cosa rischia l’Inter tra trasferte vietate, possibili multe e chiusura di settori dello stadio. Ecco la decisione di Piantedosi. notizie.it
ULTIM'ORA - Petardo Audero, arriva la decisione sui tifosi dell'Inter. LEGGI QUI areanapoli.it/share/620272/ - facebook.com facebook
Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo #SkySport #SkySerieA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.