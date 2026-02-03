Petardo contro Audero stangata del Viminale | trasferte vietate ai tifosi dell’Inter

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo l’incidente di ieri. Durante la partita, un petardo è stato lanciato contro il portiere Audero, scatenando paura sugli spalti. La decisione arriva in fretta, mentre i supporter si preparano a restare a casa per le prossime gare in trasferta.

Un attimo, poi il boato e quella sensazione gelida che corre sugli spalti: quando la festa si trasforma in paura, lo stadio diventa improvvisamente un posto diverso. E mentre tutti cercano di capire cosa sia davvero successo, arriva una risposta che promette di lasciare strascichi, discussioni e rabbia. La scena si è consumata durante Cremonese-Inter, con un episodio che ha fatto scattare l’allarme tra forze dell’ordine, Lega e istituzioni. Al centro, un gesto che non viene più liquidato come “ragazzata”, ma come un atto capace di mettere a rischio l’ incolumità di chi è in campo. >> “Ha celebrato il matrimonio di suo figlio”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Petardo Inter

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

Ultime notizie su Petardo Inter

