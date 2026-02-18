Assurdo in stazione | un uomo mascherato sdraiato sui binari

Un uomo mascherato si sdraia sui binari della stazione di Trento, provocando sconcerto e preoccupazione. La scena, ripresa e condivisa sui social dalla pagina Welcome to Trento, ha attirato migliaia di visualizzazioni. La persona sembra intenzionata a disturbare il traffico ferroviario, suscitando reazioni di paura e indignazione tra gli utenti.

Forse qualche festeggiamento di troppo per il carnevale o forse una situazione di evidente disagio, palesato davanti a chi ha ripreso la scena – potenzialmente letale, basti pensare a cosa sarebbe successo se in quell’istante fosse passato un treno merci o un convoglio ad alta velocità – con lo smartphone e a chi ha assistito e basta. Nell’arco di poco sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza la persona. Una situazione del genere non poteva non generare reazioni da parte degli utenti. Le linee emerse fondamentalmente sono due: da un lato chi condannava chi è rimasto inerme o ha ripreso la scena invece di aiutare l’uomo, dall’altra chi sosteneva che avesse fatto bene chi non ha fatto nulla, evitando eventuali scocciature, problemi o guai.🔗 Leggi su Trentotoday.it

