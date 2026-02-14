Un uomo si sdraia sui binari a causa di un malore e viene salvato dagli agenti di polizia. Un passante nota la scena e allerta immediatamente le forze dell’ordine, che intervengono in tempo per evitare una tragedia. Gli agenti riescono a farlo alzare e a portarlo in salvo prima che un treno arrivi.

Si sdraia sui binari e fa scattare prima l’allarme lanciato da un cittadino che fortunatamente non si è girato dall’altra parte, poi il provvidenziale intervento della polizia che ha scongiurato il peggio. "C’è un uomo sdraiato sui binari alla stazione ferroviaria". Una telefonata ha fatto subito scattare l’allarme allo scalo di Fontivegge, fortunatamente nel tempo necessario affinché tutta la vicenda si concludesse senza particolari conseguenza, grazie all’intervento della polizia. La persona che era segnalata dalla richiesta di aiuto, è stata subito individuata dagli agenti. L’uomo, poco prima, infatti era stato visto aggirarsi in stato confusionale vicino ai binari per poi adagiarsi lungo il tracciato, presumibilmente in attesa di un treno che passasse ammesso che se ne sia reso conto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un uomo sdraiato sui binari: lo salvano gli agenti della polizia

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti questa mattina dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto.

