Assolti i coniugi di Monteforte Irpino accusati di aver staccato il gas all’inquilino

Il Tribunale di Avellino ha assolto i coniugi di Monteforte Irpino, coinvolti in un procedimento legale per aver staccato il gas a un inquilino. La causa è legata a un conflitto sulla bolletta e sulla gestione dell’appartamento. I coniugi avevano deciso di interrompere l’erogazione del gas, sostenendo di aver agito per tutelare i propri interessi. La sentenza ha chiarito che non ci sono prove sufficienti per dimostrare le accuse di esercizio arbitrario e minacce. La vicenda si è svolta tra le mura domestiche e si è conclusa con l’assoluzione.

AVELLINO – Il Tribunale di Avellino ha assolto due coniugi di Monteforte Irpino, imputati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e minacce nell'ambito di un contenzioso con un inquilino. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Fabrizio Ciccone, che ha ritenuto non raggiunta la prova "oltre ogni ragionevole dubbio". Secondo l'accusa, i proprietari avrebbero "staccato il gas" all'inquilino in modo punitivo, nel contesto di un rapporto locatizio segnato da morosità e da un conflitto acceso tra le parti. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna, richiesta sostenuta anche dalla parte civile, rappresentata dall'avvocato Innocenzo Massaro.