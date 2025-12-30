Capigruppo in rosa per il Consiglio comunale di Monteforte Irpino

Oggi, martedì 30 dicembre, si è riunito il consiglio comunale di Monteforte Irpino, convocato dal presidente Giuliano Del Mastro. Durante la seduta, sono stati eletti i capigruppo in rosa, segnando un momento importante di rappresentanza femminile in ambito locale. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del consiglio per discutere le questioni principali della comunità.

Capigruppo in rosa per il consiglio comunale di Monteforte Irpino.Oggi pomeriggio, martedì 30 dicembre, si è riunito il civico consesso convocato dal Presidente dell'assise Giuliano Del Mastro.I gruppi hanno scelto tre donne.Quello di maggioranza, "E' Ora Monteforte", è stato affidato a Katia.

