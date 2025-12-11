Sanità territoriale | in Piemonte più risorse per l' assistenza domiciliare agli over 65

La Regione Piemonte ha destinato 5,6 milioni di euro in più alle Aziende sanitarie per potenziare l'assistenza domiciliare integrata, con un focus speciale sugli over 65. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità dell'assistenza territoriale, garantendo un supporto più efficace e mirato alle esigenze della popolazione anziana.

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato una delibera che assegna ulteriori 5,6 milioni di euro alle Aziende sanitarie regionali per il rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata (Adi), con particolare attenzione alla presa in carico degli over 65."L'assistenza domiciliare è uno dei.

