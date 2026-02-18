Assisi ricorda San Francesco | il bergamasco Marco Marchesi gestisce le prenotazioni

Nel 2026, Assisi si prepara a celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, figura simbolo di pace e tutela del creato. Marco Marchesi, originario di Bergamo, si occupa di gestire le prenotazioni per l’evento, che attira visitatori da tutto il mondo. La città si organizza per accogliere i pellegrini e i turisti, predisponendo servizi e strutture adeguate. La memoria del santo, che ha ispirato generazioni, torna al centro dell’attenzione con questa grande commemorazione. Assisi si prepara ad accogliere questa importante ricorrenza.

Nel 2026 Assisi è pronta a ospitare una celebrazione di portata storica per commemorare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e figura universale di pace, fraternità e cura del creato. Dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, per la prima volta nella storia, le spoglie mortali di San Francesco saranno esposte pubblicamente nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco in Assisi, offrendo ai pellegrini e ai visitatori di tutto il mondo un’occasione unica di spiritualità, preghiera e riflessione profonda. L’evento, frutto della collaborazione tra il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, le autorità religiose e civili e il Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, si inserisce nel più ampio programma di iniziative volte a valorizzare l’eredità del Santo di Assisi, la sua spiritualità e i valori che ancora oggi ispirano comunità, istituzioni e singoli.🔗 Leggi su Bergamonews.it

