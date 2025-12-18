San Francesco d’Assisi premiate le scuole vincitrici della prima edizione del concorso
Il 17 dicembre a Roma, il Ministro Giuseppe Valditara ha incontrato le scuole vincitrici del primo concorso nazionale dedicato a San Francesco d’Assisi, celebrando l’impegno e la creatività degli studenti nell’approfondire il pensiero, l’opera e l’eredità del Santo. Un momento di riconoscimento e valorizzazione della cultura scolastica italiana, che sottolinea l’importanza di trasmettere valori e tradizioni attraverso le nuove generazioni.
Mercoledì 17 dicembre, a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato presso la sede del Ministero le delegazioni scolastiche vincitrici della prima edizione del concorso nazionale "San Francesco d'Assisi: il pensiero, l'opera, la cultura e la sua eredità".
