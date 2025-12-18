San Francesco d’Assisi premiate le scuole vincitrici della prima edizione del concorso

Il 17 dicembre a Roma, il Ministro Giuseppe Valditara ha incontrato le scuole vincitrici del primo concorso nazionale dedicato a San Francesco d’Assisi, celebrando l’impegno e la creatività degli studenti nell’approfondire il pensiero, l’opera e l’eredità del Santo. Un momento di riconoscimento e valorizzazione della cultura scolastica italiana, che sottolinea l’importanza di trasmettere valori e tradizioni attraverso le nuove generazioni.

