Obbligo assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche inclusi DS e DSGA | in cosa consiste quanto potrebbe costare? In attesa delle indicazioni applicative

Il governo ha approvato la legge n. 12026, che obbliga i dirigenti scolastici e i DSGA a stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali responsabilità erariali. Questa norma, entrata in vigore il 7 gennaio 2026, nasce per tutelare le risorse pubbliche gestite da questi professionisti. Chi lavora nelle scuole dovrà considerare un costo aggiuntivo, ancora da definire con le indicazioni operative, per assicurare la propria responsabilità davanti alla Corte dei conti.

Qual è il valore della Groenlandia per Donald Trump? Dopo aver considerato la possibilità di un intervento militare, si è aperta l’ipotesi di un’acquisizione tramite trattative diplomatiche e commerciali.

La Groenlandia, vasta isola artica sotto sovranità danese, ha attirato recentemente l’attenzione degli Stati Uniti, con Donald Trump che ha espresso interesse per un’eventuale acquisizione.

