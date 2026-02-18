Assegno unico19,7mld a 6,3mln famiglie

Nel 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto complessivamente 19,7 miliardi di euro di assegni unici, a causa dell’aumento delle richieste e delle nuove norme introdotte. L’Istat conferma che questa cifra si somma ai quasi 19,9 miliardi distribuiti nel 2024, coinvolgendo circa 6,3 milioni di nuclei familiari.

12.03 Nel 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 19,7 miliardi di euro. Si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024 Lo riferisce l'Istat. Sono 6.305.023 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno unico nel 2025 Un totale di 9.976.274 figli: l'importo medio per figlio a dicembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 174 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di Isee minima.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Assegno unico: 18,1 miliardi a 6 milioni di famiglieL’Assegno unico, con un importo di 18,1 miliardi di euro destinati a circa sei milioni di famiglie, rappresenta un intervento fondamentale nel sostegno alle famiglie italiane.

