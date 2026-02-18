Assegno unico19,7mld a 6,3mln famiglie
Nel 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto complessivamente 19,7 miliardi di euro di assegni unici, a causa dell’aumento delle richieste e delle nuove norme introdotte. L’Istat conferma che questa cifra si somma ai quasi 19,9 miliardi distribuiti nel 2024, coinvolgendo circa 6,3 milioni di nuclei familiari.
Assegno unico febbraio 2026: pagamento il 19 e 20, importi rivalutati dell’1,4% e nuove soglie ISEE. Adeguamenti di gennaio da marzo con gli arretratiL'INPS ha confermato il calendario di pagamento dell'Assegno unico per febbraio 2026, fissato nelle giornate del 19 e 20 del mese. orizzontescuola.it
