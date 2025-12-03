Assegno unico di dicembre | i soldi per alcune famiglie arrivano un po' in anticipo
Nel mese di dicembre 2025 i soldi dell'assegno unico e universale per i figli a carico arrivano un po' in anticipo rispetto al consueto per alcune famiglie. L'Inps ha già pubblicato il calendario ufficiale con le date. Nello specifico, ci sono due distinti momenti di accredito. Per i nuclei. 🔗 Leggi su Today.it
