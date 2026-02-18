Assegno di maternità Pubblicato il bando per chiedere i contributi

L’Unione dei Comuni Amiata Grossetana ha annunciato la pubblicazione del bando per l’assegno di maternità 2026, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’Inps. La decisione arriva in risposta alla crescente richiesta di sostegni economici per le famiglie, e il documento include dettagli pratici su come compilare la domanda e le scadenze da rispettare.

È possibile presentare la domanda per ottenere l’ assegno di maternità 2026 erogato dall’ Inps. A darne comunicazione è l’ Unione dei Comuni Amiata Grossetana, che ha pubblicato l’avviso con tutte le indicazioni per accedere al beneficio. Per quest’anno l’importo dell’assegno, se riconosciuto in misura intera, è pari a 2.065,50 euro. La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio oppure dall’ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di affidamento preadottivo o adozione. Il contributo può essere richiesto dalle madri residenti in uno dei Comuni aderenti all’Unione, a condizione che l’ Isee 2026 non superi i 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assegno di maternità. Pubblicato il bando per chiedere i contributi Assegno maternità, aumenti 2026: nuovi importi e come chiedere il sussidio dei Comuni per 5 mesiDa 407,04 euro nel 2025 si salirà a 413,10 euro nel 2026. Assegno di maternità, aumenti a 413,10 euro per 5 mesi: nuovi importi e come chiedere il sussidio dei ComuniL’assegno di maternità viene aumentato nel 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assegno di maternità dei Comuni 2026: importo e soglia ISEE | Cgil; Assegno di maternità dai Comuni: rivalutazione 2026; Assegno di maternità – Anno 2026; Assegno di maternità dei Comuni: sale l'importo per l’anno 2026. Assegno di maternità. Pubblicato il bando per chiedere i contributiÈ possibile presentare la domanda per ottenere l’assegno di maternità 2026 erogato dall’Inps. A darne comunicazione è l’Unione dei ... lanazione.it Assegno di maternità 2026: importi aggiornati e nuova soglia ISEEAssegno di maternità 2026 aggiornato: importo mensile a 413,10 euro e soglia ISEE a 20.668,26 euro in base alla variazione ISTAT FOI +1,4%. diritto.it L’assegno di maternità dei Comuni da quest’anno ha un valore più alto, e cresce anche la soglia Isee da rispettare per ottenerlo Quanto vale facebook Assegno di maternità 2026: ecco come fare domanda - Il Giunco x.com