Assegno di maternità aumenti a 413,10 euro per 5 mesi | nuovi importi e come chiedere il sussidio dei Comuni

L’assegno di maternità viene aumentato nel 2026. Da 407,04 euro nel 2025 si sale a 413,10 euro per cinque mesi. Le famiglie potranno chiedere il nuovo sussidio attraverso i Comuni, che saranno i punti di riferimento per le pratiche. Gli aumenti sono già ufficiali e pronti a entrare in vigore.

Da 407,04 euro corrisposti nel 2025, per un massimo di 5 mensilità, ai 413,10 euro del 2026. Assegno di maternità, gli aumenti del 2026 Scattano gli aumenti. Assegno di maternità rivalutato: nuovi importi e soglie Isee per il 2026 Il governo ha confermato l'aumento dell'assegno di maternità, che verrà rivalutato nel 2026. Assegno nucleo familiare, aumenti 2026: tabelle nuovi importi e quando scattano L'assegno nucleo familiare vedrà un aumento nel 2026, insieme ai nuovi limiti di reddito.

