Assegno maternità aumenti 2026 | nuovi importi e come chiedere il sussidio dei Comuni per 5 mesi
Da 407,04 euro nel 2025 si salirà a 413,10 euro nel 2026. Le famiglie che chiedono il sussidio dei Comuni per cinque mesi riceveranno quindi qualche euro in più rispetto all’anno scorso. Le nuove cifre saranno valide già dal prossimo anno, e le procedure per fare domanda restano le stesse.
Da 407,04 euro corrisposti nel 2025, per un massimo di 5 mensilità, ai 413,10 euro del 2026. Assegno di maternità, gli aumenti del 2026 Scattano gli aumenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
