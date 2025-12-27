Rapinano farmacia e fuggono con l' incasso
Due uomini, con il volto coperto e armati di coltello, hanno messo a segno una rapina nel primo pomeriggio di ieri presso una farmacia in viale Francia, a Torvaianica. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, allertati da due donne successivamente trasportate in ospedale per. 🔗 Leggi su Romatoday.it
