Ladri tentano di scardinare la colonnina del self-service ma restano a secco

In un episodio recente a Nardò, un tentativo di furto alla colonnina del self-service è stato fermato grazie alla prontezza dei sistemi di sicurezza e delle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo ha evitato danni e ha impedito ai ladri di portare a termine il furto. La vicenda evidenzia l’efficacia delle misure di sicurezza in situazioni di emergenza.

NARDÒ – Un assalto notturno sventato dal rapido intervento dei sistemi di sicurezza e delle forze dell’ordine. È accaduto nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, presso la stazione di servizio Tamoil situata sulla strada provinciale 359, la direttrice che collega Nardò ad Avetrana.La.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Nardò Tentativo Ladri Tentano di rubare del rame a Bergamo, ma caricano troppo il furgone: ladri a mani vuote Tentano di mettere in sicurezza la barca, ma restano alla deriva: soccorsi padre e figlio Un'operazione di messa in sicurezza si è trasformata in un caso di navigazione imprevista. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nardò Tentativo Ladri Argomenti discussi: Ladri nell’asilo nido: via con pc e televisore dopo aver messo le aule a soqquadro; Furto al Centro per ragazzi disabili, lo choc degli operatori: Pc, tv e stereo, è sparito tutto. Persino il detersivo e il deambulatore; Tentano di far esplodere un bancomat in viale Librino, sul posto le volanti della polizia; Ladri nel potentino: sorpresi a scardinare il totem di un'area di servizio! Ecco l'intervento dei Carabinieri. #TorreAnnunziata. Tentano il #furto durante Juve–Napoli: #ladri messi in fuga. Colpo fallito al Parco del Sole. I malviventi credevano la casa vuota, ma trovano i proprietari all’interno - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.