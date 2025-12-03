Asp di Reggio Calabria presentato il bilancio di genere e il rendiconto sociale

3 dic 2025

Presentato dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria il bilancio di genere e di rendiconto sociale relativo al 2024.I dati nel dettaglioCome si legge sull'Ansa, sono stati effettuati 27.533 ricoveri nei tre distretti in cui è divisa territorialmente l'Asp, nel 2024, nelle strutture. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

