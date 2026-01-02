approvato il bilancio ci sono 650mila euro per il sociale

Il bilancio di previsione è stato approvato, prevedendo un importo di 650mila euro destinati al settore sociale. Questa scelta mira a garantire servizi adeguati alle esigenze di una comunità che, pur invecchiando, ha registrato un lieve incremento demografico negli ultimi anni. L’obiettivo è mantenere un livello di assistenza e supporto coerente con le caratteristiche della popolazione locale.

"Nel bilancio di previsione abbiamo confermato il nostro impegno per il sociale al fine di mantenere un livello di servizi adeguato alle esigenze di una comunità che invecchia ma che, allo stesso tempo, ha conosciuto un piccolo aumento demografico negli ultimi anni". È quanto dice la sindaca di Montecosaro Lorella Cardinali, a margine del consiglio comunale che si è riunito nella serata di martedì. Il penultimo punto all’ordine del giorno ha previsto proprio la votazione sul bilancio di previsione "e – spiega la sindaca – abbiamo previsto una spesa di circa 650mila euro per il sociale tra assistenza domiciliare, centro giovanile, bus scolastici, navetta sociale, borse lavoro, gestione della ludoteca e assistenza scolastica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

