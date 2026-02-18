Ascolti TV Martedì 17 Febbraio 2026 | Cuori guida la serata Colpa dei Sensi in calo e Olimpiadi a 11.6%
Martedì 17 febbraio 2026, il programma Cuori su Rai1 ha attirato più di tre milioni di spettatori, confermando il suo successo e la preferenza del pubblico. La puntata è stata seguita da molte famiglie, che hanno scelto di rimanere sintonizzate sul primo canale. Nel frattempo, i Colpa dei Sensi hanno registrato un calo di ascolti, mentre le Olimpiadi hanno raccolto circa 11,6% di share.
Martedì 17 febbraio 2026, Rai1 con Cuori 3 ha confermato il suo ruolo di leader della serata, conquistando 3.034.000 spettatori e il 17.8% di share. Su Canale5, Colpa dei Sensi ha raccolto 2.078.000 spettatori, con uno share del 13.8%, mentre Rai2 con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha intrattenuto 2.160.000 spettatori, pari all’11.6%. Italia1 con Le Iene: Inside ha tenuto davanti allo schermo 1.096.000 spettatori, segnando il 9.4%. Su Rai3 FarWest ha ottenuto 578.000 spettatori (3.8%), mentre Rete4 con È Sempre Cartabianca ha totalizzato 531.000 spettatori (4.1%). La7 con DiMartedì ha raccolto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
