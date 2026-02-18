Ascolti TV | Martedì 17 Febbraio 2026 Vince il finale di Cuori 17.8% Colpa dei Sensi chiude in calo 13.8% il Pattinaggio Artistico all’11.6%

Nella serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa 3.034.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista 2.078.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.160.000 spettatori pari all’11.6%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.096.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 FarWest segna 578.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 531.000 spettatori (4.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.360.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 The Idea of You ottiene 246. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026. Colpa dei Sensi cala al 15.4%, male Il marciatore (13%), bene la Coppa Italia (14.6%) e il Pattinaggio Artistico (11.1%)I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%.

lia Malinin era il vincitore annunciato delle competizioni di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo l'ottavo posto, il pattinatore affida ai social un messaggio durissimo contro l’odio online e la pressione insormontabile da cui è stato trav facebook

MA-GI-CI Le nostre stelle del pattinaggio di figura Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso la competizione delle coppie di artistico a #MilanoCortina2026 al sesto posto… Centrando un risultato STORICOOOOO! #ItaliaTeam @fisg_it @milanocortina26 x.com