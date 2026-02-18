Ascolti TV | Martedì 17 Febbraio 2026 Vince il finale di Cuori 17.8% Colpa dei Sensi chiude in calo 13.8% il Pattinaggio Artistico all’11.6%

Martedì 17 febbraio 2026, su Rai1, il finale di Cuori ha attirato 3.034.000 persone, con uno share del 17,8%, mentre Colpa dei Sensi ha concluso in calo, raggiungendo il 13,8%. Nel frattempo, il Pattinaggio Artistico ha registrato un ascolto dell’11,6%. La finale della fiction ha convinto un pubblico più ampio rispetto alle altre trasmissioni della serata.

Nella serata di ieri, martedì 17 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3  interessa 3.034.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5  Colpa dei Sensi conquista 2.078.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2  Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.160.000 spettatori pari all’11.6%. Su Italia1  Le Iene presentano: Inside  incolla davanti al video 1.096.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3  FarWest  segna 578.000 spettatori (3.8%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza 531.000 spettatori (4.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.360.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8  The Idea of You  ottiene 246. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

