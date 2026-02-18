Ascolti tv ieri 17 febbraio 2026 mattino pomeriggio e sera | da Mattino Cinque a Storie italiane da Scotti a De Martino da Colpa dei sensi a Cuori

Ecco gli ascolti tv della giornata di ieri, martedì 17 febbraio 2026: in prima serata lo scontro tra il finale di stagione di Cuori e l'ultima puntata di Colpa dei sensi Gli ascolti tv di ieri, martedì 17 febbraio 2026, del mattino, del pomeriggio e della sera, vedono lo scontro fra diversi p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ascolti tv ieri 10 febbraio 2026, Colpa dei Sensi al 15,4%, Coppa Italia al 14,6%, male Il marciatore al 13%, Scotti (23%) supera De Martino (20,1%)La notte di ieri ha visto un testa a testa tra diversi programmi in prima serata.

Ascolti tv ieri 15 febbraio 2026, Cuori leader della prima serata (17.7%), Milionario cala (13.6%), nuovo scontro Scotti - De MartinoI dati degli ascolti di ieri, 15 febbraio 2026, mostrano che Cuori ha conquistato il primo posto con il 17,7% di share, grazie a una forte risposta del pubblico.

Ascolti tv ieri 17 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata martedì 17 febbraio 2026. Su Rai 1 Cuori – Stagione 3 Episodio 11 ha intrattenuto spettatori pari al %. Su Rai 2 Olimpiadi ... mam-e.it

Ascolti tv, 'Cuori 3' su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di shareI dati Auditel premiano la tv di Stato sia nel prime time con 'Cuori 3', sia nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che batte La Ruota della Fortuna (Canale 5) ... adnkronos.com

