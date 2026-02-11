La notte di ieri ha visto un testa a testa tra diversi programmi in prima serata. Colpa dei Sensi ha conquistato il 15,4% di share, seguono la Coppa Italia con il 14,6% e il marciatore con il 13%. In access prime time, Scotti supera De Martino con il 23% contro il 20,1%. La sfida tra i programmi si è giocata su pochi punti di differenza, senza un vero vincitore assoluto.

La sfida degli ascolti tv di ieri, martedì 10 febbraio 2026, vede un prime time molto equilibrato, con quattro proposte ravvicinate nello share e nessun vero dominatore della serata. In access prime time, invece, Gerry Scotti torna sopra Stefano De Martino, conquistando la leadership. Da segnalare anche il risultato pomeridiano di Rai2 con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: 2,2 milioni di spettatori per il bronzo azzurro nel Curling, pari al 18,4%. Ascolti tv ieri sera, 10 febbraio 2026 Su Rai1 il film Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich è stato seguito da 2.355.000 spettatori, pari al 13% di share. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 10 febbraio 2026, Colpa dei Sensi al 15,4%, Coppa Italia al 14,6%, male Il marciatore al 13%, Scotti (23%) supera De Martino (20,1%)

Approfondimenti su Ascolti TV

I dati di ascolto di ieri sera mostrano un calo di Colpa dei Sensi che scende al 15,4%.

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un calo per “Colpa dei Sensi” che si ferma al 15,4%.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ascolti TV

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv 9 febbraio, Cuori e Taratata sul podio: i dati; Ascolti tv ieri (sabato 31 gennaio): Maria De Filippi imbattibile, De Martino trionfa contro Scotti; Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De MartinoA Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Olimpiadi e Coppa Italia: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri martedì 10 febbraio chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi, DiMartedì e Coppa ItaliaAscolti tv martedì 10 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il marciatore contro Colpa dei sensi, DiMartedì, Olimpiadi e Coppa Italia ... virgilio.it

Antonio Conte in conferenza stampa dopo l'eliminazione in Coppa Italia di ieri sera #fblifestyle - facebook.com facebook

#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com