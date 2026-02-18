Ascolti tv del 17 febbraio Gabriel Garko contro Pilar Fogliati
Gabriel Garko si è trovato al centro di polemiche dopo la puntata di “Colpa dei sensi” su Canale 5, trasmessa lo stesso giorno in cui su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di “Cuori 3”. La sfida tra gli attori ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno commentato le performance sui social network. Pilar Fogliati, protagonista di Rai 1, ha risposto alle accuse sui social, sottolineando che il suo obiettivo era divertire il pubblico.
Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Cuori 3. Pilar Fogliati e Matteo Martari si sono trovati a sfidare Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti su Canale 5 Colpa dei sensi. Se Cuori 3 ha pareggiato negli ascolti tv con Paolo Bonolis e il suo Taratata, la faccenda si fa più complicata quando lo scontro è con un’altra fiction, Colpa dei sensi. Su Rai 2 le Olimpiadi invernali tengono banco. I Giochi appassionano il pubblico televisivo e in molti non si perdono le gare sul ghiaccio. Su Rai 3 è tornato Farwest, mentre su Rete 4 l’appuntamento del martedì è stato con È sempre Cartabianca dove ci si è occupati del caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Dilei.it
Ascolti tv ieri 17 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata martedì 17 febbraio 2026. Su Rai 1 Cuori – Stagione 3 Episodio 11 ha intrattenuto spettatori pari al %. Su Rai 2 Olimpiadi ... mam-e.it
Ascolti tv, 'Cuori 3' su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di shareI dati Auditel premiano la tv di Stato sia nel prime time con 'Cuori 3', sia nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che batte La Ruota della Fortuna (Canale 5) ... adnkronos.com
Colpa dei sensi, vi è piaciuto il finale. Cosa ne pensate Anna Safroncik e Gabriel Garko si confermano una vera sorpresa come coppia di attori. Anche qui hanno messo in scena una bella storia avvincente. E il lieto fine non poteva mancare. All’orizzonte c’ facebook
Gabriel Garko paparazzato con il marito Giorgio: le prime foto di coppia con le fedi in bella vista x.com