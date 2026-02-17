ascolti tv del 16 febbraio paolo bonolis contro pilar fogliati frecciatine tra scotti e de martino

Il 16 febbraio, Pilar Fogliati ha battuto Paolo Bonolis negli ascolti tv, a causa della differenza di pubblico tra le due reti. La showgirl di Rai 1 ha attirato più spettatori con la sua serie

Lunedì 16 febbraio si è riproposta la sfida tra Pilar Fogliati, protagonista di Cuori 3 su Rai 1, e Paolo Bonolis che ha condotto su Canale 5 il secondo appuntamento di Taratata. Nel primo scontro del 9 febbraio aveva avuto la meglio Cuori 3 su Taratata, anche se di poco, quindi tutto è possibile. Intanto Delia prepara le valigie e lascia la casa, Alberto rassegna le dimissioni e decide di partire per una camminata in montagna con Olivia. Alle Molinette arriva un paziente nuovo con una vecchia conoscenza: il dottor Enrico Mosca. Le Olimpiadi invernali 2026 sono state protagoniste su Rai 2, mentre su Rai 3 è andato in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il 12 febbraio, Stefano De Martino ha battuto Gerry Scotti negli ascolti tv dell’access prime time, mentre tra i programmi principali, Don Matteo 15 su Rai1 ha superato Striscia la Notizia su Canale5, grazie a una crescita di pubblico che ha sorpreso molti.

Martedì 10 febbraio, la serata televisiva si è divisa tra fiction e sport.

