Ascolti tv del 16 febbraio Paolo Bonolis contro Pilar Fogliati Frecciatine tra Scotti e De Martino
Il 16 febbraio, Pilar Fogliati ha battuto Paolo Bonolis negli ascolti tv, a causa della differenza di pubblico tra le due reti. La showgirl di Rai 1 ha attirato più spettatori con la sua serie
Lunedì 16 febbraio si è riproposta la sfida tra Pilar Fogliati, protagonista di Cuori 3 su Rai 1, e Paolo Bonolis che ha condotto su Canale 5 il secondo appuntamento di Taratata. Nel primo scontro del 9 febbraio aveva avuto la meglio Cuori 3 su Taratata, anche se di poco, quindi tutto è possibile. Intanto Delia prepara le valigie e lascia la casa, Alberto rassegna le dimissioni e decide di partire per una camminata in montagna con Olivia. Alle Molinette arriva un paziente nuovo con una vecchia conoscenza: il dottor Enrico Mosca. Le Olimpiadi invernali 2026 sono state protagoniste su Rai 2, mentre su Rai 3 è andato in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose. 🔗 Leggi su Dilei.it
Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, i dati di De Martino contro Scotti
Il 12 febbraio, Stefano De Martino ha battuto Gerry Scotti negli ascolti tv dell’access prime time, mentre tra i programmi principali, Don Matteo 15 su Rai1 ha superato Striscia la Notizia su Canale5, grazie a una crescita di pubblico che ha sorpreso molti.
Ascolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerriti
Martedì 10 febbraio, la serata televisiva si è divisa tra fiction e sport.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv, la domenica sera è ancora di Cuori. Due milioni per il pattinaggio artistico; Ascolti tv 8 febbraio, chi ha vinto la sfida?; Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino; Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado.
Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it
Pagelle ascolti tv oggi 16 febbraio: Cuori (17,7%) batte il pattinaggio artistico (11,7%). De Martino supera (di poco) Gerry ScottiRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di sabato 14 febbraio ha mescolato serie tv e Olimpiadi. msn.com
Rispondi sinceramente alla domanda di #PaoloBonolis sul programma in onda - facebook.com facebook
Ci meritiamo una serata con Edoardo Leo e Paolo Bonolis #Taratata x.com