Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di

Oggi, lunedì 9 febbraio 2026 prosegue su Rai 1 la terza stagione di Cuori, la serie ambientata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '70, agli albori delle tecniche mediche relative ai trapianti di cuore e alla realizzazione del cuore artificiale. Dopo l'uscita di scena di Daniele Pecci, a reggere le fila del cast in questo nuovo ciclo di episodi restano Pilar Fogliati e Matteo Martari. Nella prima puntata, ambientata nel 1974 - a sei anni dal finale della seconda stagione - il pubblico ha ritrovato i volti più amati delle prime due stagioni, a cui si sono aggiunte diverse new entry, come il nuovo primario Luciano La Rosa, che fin da subito porta scompiglio in reparto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni del 9 febbraio

Approfondimenti su Cuori Fiction

Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cuori Fiction

Argomenti discussi: Cuori 3: trama, cast e personaggi; Cuori, la storia vera e i personaggi reali dietro la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari; Cuori 3: Nuovi amori, vecchi fantasmi e la sfida tra scienza e destino; Cuori, la fiction con Pilar Fogliati stasera su Rai 1: le anticipazioni dell'8 febbraio.

Cuori 3, la seconda puntata su Rai 1: Alberto alla ricerca di Irma, Fausto prova ad avvicinarsi a RobertaCuori 3 seconda puntata. Alberto teme per la vita di Irma, mentre Delia consulta un medico specializzato nella fertilità. maridacaterini.it

Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo MartariTorna su Rai 1 la fiction Cuori con la terza stagione ambientata nel 1974. Pilar Fogliati e Matteo Martari riprendono i loro ruoli tra le corsie delle Molinette di Torino in un’epoca di grandi ... fanpage.it

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Cuori 3 Cosa succederà nel nuovo episodio della serie tv con Pilar Fogliati e Matteo Martari: facebook

A La biblioteca dei sentimenti il sentimento protagonista di questa settimana è la passione. Ne parleremo insieme a Pilar Fogliati, attrice e protagonista di “Cuori” @RaiUno , interprete di una cardiologa che vive il suo mestiere come una missione; a Stefania x.com