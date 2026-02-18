ascolti tv 17 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Cuori 3 chiude al 17,8%, fiction Rai1. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Martedì 17 febbraio 2026 consegna a Rai1 un’altra serata vincente: il finale di stagione di Cuori 3 domina il prime time con circa 3 milioni di spettatori e uno share intorno al 17,8%, completando la “tripletta” dopo i successi degli ultimi due giorni. La fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari chiude così il suo arco narrativo confermandosi uno dei titoli più solidi della serialità Rai, capace di tenere insieme pubblico familiare, affezionati alle storie d’epoca e appassionati di medical drama. 🔗 Leggi su Novella2000.it

