Carnevale di Ascoli Piceno | tra bilanci nomination e un futuro ponte culturale con i Carnevali di Piemonte e Lombardia

Il Carnevale di Ascoli Piceno si è concluso, e ora si discutono le nomination e le opportunità di collaborazioni future. La manifestazione, che ogni anno attira migliaia di visitatori, punta a rafforzare i legami culturali con i Carnevali di Piemonte e Lombardia, creando una rete più ampia di tradizioni e eventi.

Il Carnevale di Ascoli Piceno chiude con le nomination e guarda al futuro: un ponte tra Marche e Piemonte. Il Carnevale di Ascoli Piceno ha concluso la sua settimana di festeggiamenti con l'annuncio dei gruppi in nomination per il Premio Fanfulla-Trofeo Ancaria d'Oro, un evento che ha visto una significativa partecipazione di rappresentanze provenienti dai Carnevali di Novara e della provincia di Biella. La premiazione è prevista per domenica 22 febbraio presso il Teatro Filarmonici, un momento culminante che celebra la tradizione e la creatività del folklore ascolano. L'edizione 2026 si conferma un importante volano per il turismo e la promozione del territorio, aprendo nuove prospettive di collaborazione interregionale.