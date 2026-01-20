A Trecate arriva il one man show di Luca Bono | in scena L' illusionista diretto da Arturo Brachetti
Sabato 24 gennaio, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà il one man show
Il giovane talento della magia Luca Bono sabato 24 gennaio arriva per la prima volta al Teatro Silvio Pellico di Trecate con il suo one man show "L'illusionista", diretto da Arturo Brachetti. Uno spettacolo già applaudito da oltre 60mila persone con notevoli consensi di pubblico e critica nei.🔗 Leggi su Novaratoday.it
A Trecate arriva il one man show di Luca Bono: in scena L'illusionista diretto da Arturo Brachetti - Il giovane talento della magia Luca Bono sabato 24 gennaio arriva per la prima volta al Teatro Silvio Pellico di Trecate con il suo one man show L'illusionista, diretto da Arturo Brachetti. novaratoday.it
