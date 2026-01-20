A Trecate arriva il one man show di Luca Bono | in scena L' illusionista diretto da Arturo Brachetti

Da novaratoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24 gennaio, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà il one man show

Il giovane talento della magia Luca Bono sabato 24 gennaio arriva per la prima volta al Teatro Silvio Pellico di Trecate con il suo one man show "L'illusionista", diretto da Arturo Brachetti. Uno spettacolo già applaudito da oltre 60mila persone con notevoli consensi di pubblico e critica nei.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Arturo Brachetti torna a Roma con il suo show SOLOArturo Brachetti torna a Roma con il suo spettacolo SOLO, un one man show che combina trasformismi e arti magiche.

Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Arturo Brachetti in scena con ‘Solo – The Legend of quick-change’Per la stagione 20252026, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà Arturo Brachetti con lo spettacolo ‘Solo – The Legend of quick-change’.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Trecate, nel week end torna l'appuntamento con il falò di Sant'Antonio; Investimento sui binari a Trecate: treni bloccati sulla Torino-Milano; Trecate, muore investito da un treno: ad accorgersi della tragedia il macchinista di un altro convoglio; Persona investita dal treno Sulla Milano - Torino vicino a Trecate.

a trecate arriva ilA Trecate arriva il one man show di Luca Bono: in scena L'illusionista diretto da Arturo Brachetti - Il giovane talento della magia Luca Bono sabato 24 gennaio arriva per la prima volta al Teatro Silvio Pellico di Trecate con il suo one man show L'illusionista, diretto da Arturo Brachetti. novaratoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.