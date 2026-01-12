Arturo Brachetti torna a Roma con il suo spettacolo SOLO, un one man show che combina trasformismi e arti magiche. L’appuntamento è all’Auditorium della Conciliazione dal 16 al 18 gennaio 2026. Un’occasione per assistere a una performance che mette in mostra l’abilità e la creatività di uno dei più noti artisti italiani nel campo del trasformismo.

Cosa: SOLO, il one man show di trasformismo e arti magiche di Arturo Brachetti.. Dove e Quando: Auditorium della Conciliazione, Roma, dal 16 al 18 gennaio 2026.. Perché: Un’occasione unica per vedere dal vivo il leggendario Maestro del quick-change in uno spettacolo che fonde tecnologia, poesia e fantasia.. L’attesa è finalmente terminata per il pubblico della Capitale: il leggendario Arturo Brachetti si appresta a calcare nuovamente il prestigioso palco dell’ Auditorium della Conciliazione. Dal 16 al 18 gennaio 2026, Roma ospiterà tre repliche speciali di SOLO, una produzione che ha già incantato oltre un milione di spettatori in tutta Europa e che viene oggi considerata un vero e proprio classico contemporaneo dell’intrattenimento dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Arturo Brachetti torna a Roma con il suo show SOLO

