Groenlandia scioglimento ghiacci apre a nuove rotte artiche
Lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia sta modificando le rotte di navigazione nell’Artico, creando nuove opportunità e tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia. Questi cambiamenti climatici influenzano la geografia della regione, portando a un interesse crescente per le rotte marittime emergenti e alle implicazioni geopolitiche che ne derivano.
Lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte in Groenlandia, contese tra Stati Uniti e Russia. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
