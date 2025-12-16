Positivo l’avvio di ArtEcclesiae Catania

L’avvio di ArtEcclesiae a Catania rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, dimostrando come sia possibile aprirlo a un pubblico più ampio senza modificare le abitudini dei fedeli. Questa iniziativa punta a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio culturale, promuovendo un accesso più consapevole e inclusivo.

L’avvio di ArtEcclesiae Catania segna un dato chiaro e inequivocabile: è possibile ampliare l’accesso al patrimonio ecclesiastico senza alterare in alcun modo le abitudini dei fedeli, rafforzandole e aprendole, al contempo, a un pubblico più vasto e consapevole. Una condizione fondante di. Cataniatoday.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Prende il via oggi ArtEcclesiae Catania. Il modello LecceEcclesiae ora anche in Sicilia - , ArtEcclesiae Catania, l’innovativo parco culturale e il percorso turistico integr ... portalecce.it

ArtEcclesiae Catania, la valorizzazione del patrimonio ecclesiastico tra storia, fede e cultura - Grazia Spampinato, Monsigior Luigi Renna, Paolo Babbo alla Sala dei Vescovi dell'Arcidiocesi Grazia Spampinato, ... msn.com

Serie B – Girone 1 San Mauro 30 | CUS Genova 54 Ultima gara prima della pausa natalizia contro la capolista del girone. Il San Mauro gioca con personalità e qualità, chiudendo il primo tempo sotto di sole due lunghezze (21–23) dopo un avvio positivo fir - facebook.com facebook

Un avvio di stagione molto positivo, il primato nel girone B di Prima Categoria: abbiamo parlato della stagione della prima squadra del Fornacette Casarosa col tecnico Luca Brugnano. #calciopiu #fornacettecasarosa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.