Positivo l’avvio di ArtEcclesiae Catania

L’avvio di ArtEcclesiae a Catania rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, dimostrando come sia possibile aprirlo a un pubblico più ampio senza modificare le abitudini dei fedeli. Questa iniziativa punta a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio culturale, promuovendo un accesso più consapevole e inclusivo.

L’avvio di ArtEcclesiae Catania segna un dato chiaro e inequivocabile: è possibile ampliare l’accesso al patrimonio ecclesiastico senza alterare in alcun modo le abitudini dei fedeli, rafforzandole e aprendole, al contempo, a un pubblico più vasto e consapevole. Una condizione fondante di. Cataniatoday.it

