Quattro storie per crescere Riparte la rassegna di Teatro per le Scuole tra fiabe coraggio e amicizia

Venerdì 6 febbraio riparte al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia la rassegna di teatro dedicata agli studenti. Quattro spettacoli portano in scena fiabe, storie di coraggio e amicizia, pensati per far crescere i ragazzi attraverso il teatro. La manifestazione, organizzata dall’Accademia PerdutaRomagna Teatri, torna dopo una pausa e promette di coinvolgere le scuole della zona con rappresentazioni che parlano di valori e avventure.

Parte venerdì 6 febbraio la rassegna di teatro per le scuole organizzata da Accademia PerdutaRomagna Teatri al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Quattro spettacoli destinati a bambini e bambine delle materne e a studenti e studentesse delle scuole primarie della città. Il sipario sulla rassegna sarà aperto venerdì 6 febbraio dalla compagnia Il Baule Volante con Hansel e Gretel, spettacolo tratto dalla celeberrima fiaba dei Fratelli Grimm. Una casa al limitare del bosco, una famiglia in difficoltà. Due bambini, soli davanti a una realtà dura e al bisogno urgente di diventare grandi, sono i protagonisti di questa fiaba antica, una delle più antiche e delle più classiche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

