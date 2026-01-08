Arisa cambia look | a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arisa ha recentemente rinnovato il suo stile, passando dai capelli corti a una chioma lunga e dall’aspetto a effetto bagnato. La cantante si prepara così alla prossima partecipazione a Sanremo, aggiornando il suo look in modo elegante e naturale. Questo cambiamento rappresenta un nuovo capitolo nella sua immagine pubblica, mantenendo sempre una presenza sobria e autentica.

Arisa ha cambiato drasticamente look, probabilmente in vista di Sanremo 2026. Niente più capelli corti, ora porta la chioma lunga e a effetto bagnato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Arisa si prepara a Sanremo 2026: viaggio in Giappone e capelli lunghi effetto messy

Leggi anche: Elodie cambia ancora look: la trasformazione con capelli lunghi castani e frangia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Arisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato; Arisa: Io sulle app di incontri? Che male c'è?; Arisa fa visita allo smile designer: come si sta preparando a Sanremo 2026; Arisa difende le app di incontri: Che male c'è?.

arisa cambia look pocheArisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato - Arisa ha cambiato drasticamente look, probabilmente in vista di Sanremo 2026. fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.