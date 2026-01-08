Arisa cambia look | a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato

Arisa ha recentemente rinnovato il suo stile, passando dai capelli corti a una chioma lunga e dall’aspetto a effetto bagnato. La cantante si prepara così alla prossima partecipazione a Sanremo, aggiornando il suo look in modo elegante e naturale. Questo cambiamento rappresenta un nuovo capitolo nella sua immagine pubblica, mantenendo sempre una presenza sobria e autentica.

Arisa ha cambiato drasticamente look, probabilmente in vista di Sanremo 2026. Niente più capelli corti, ora porta la chioma lunga e a effetto bagnato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Arisa si prepara a Sanremo 2026: viaggio in Giappone e capelli lunghi effetto messy Leggi anche: Elodie cambia ancora look: la trasformazione con capelli lunghi castani e frangia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato; Arisa: Io sulle app di incontri? Che male c'è?; Arisa fa visita allo smile designer: come si sta preparando a Sanremo 2026; Arisa difende le app di incontri: Che male c'è?. Arisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnato - Arisa ha cambiato drasticamente look, probabilmente in vista di Sanremo 2026. fanpage.it

“Se il mondo che hai intorno non ti assomiglia non cambiare tu. Cerca le persone giuste che possono comprendere la tua bellezza… sempre.” Arisa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.