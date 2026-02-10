Arianna Fontana chiude la sua carriera olimpica con un oro inaspettato. La staffetta dello short track ha regalato alla campionessa italiana una vittoria che nessuno si aspettava, davanti al pubblico di casa. È stata una notte da ricordare, con l’atleta che ha dimostrato ancora una volta di essere una delle grandi del suo sport.

Chiudere una carriera olimpica così, con un trionfo inaspettato di fronte al pubblico di casa è un sogno che diventa realtà per Arianna Fontana. La superstar del pattinaggio short track, 20 anni dopo il debutto olimpico a Torino 2006, inizia la sua ultima Olimpiade come meglio non si sarebbe potuto immaginare. La finale per l’oro alla Milano Ice Skating Arena è un crescendo rossiniano con gli Azzurri che rimangono in scia alla Cina per i primi giri per poi approfittare di un piccolo errore del quartetto asiatico e portarsi in testa. Da lì in avanti nessuno è in grado di contrastare la staffetta italiana che migliora l’argento conquistato a Pechino salendo sul primo gradino del podio nei giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fontana nella leggenda. La staffetta dello short track è medaglia d’oro

L'Italia conquista l'oro nella staffetta di short track a Milano Cortina.

L'Italia conquista l'oro nello short track, portando a casa la medaglia nella staffetta mista al Forum di Assago.

