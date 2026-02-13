Arianna Fontana nella storia 13 medaglie olimpiche e il record di Mangiarotti | ‘Da lassù tifava per lei’

Arianna Fontana ha conquistato la sua tredicesima medaglia olimpica, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti, lo schermidore che da 66 anni era considerato il numero uno in Italia. La campionessa di short track ha scritto un nuovo capitolo nella storia dello sport italiano, mentre da lassù qualcuno, forse Mangiarotti, avrebbe tifato per lei. La vittoria è arrivata a Beijing, dove Fontana ha dimostrato ancora una volta di essere una delle grandi regine delle Olimpiadi.

Eguagliato lo storico prima dello schermidore. Tredici. Un numero che nello sport italiano aveva resistito per 66 anni come un totem intoccabile, quasi sacro. Ora ha un volto, una tuta, una lama sul ghiaccio. Arianna Fontana è ufficialmente nella leggenda, la più medagliata olimpica italiana di sempre, a pari merito con Edoardo Mangiarotti. A 36 anni, alla sua sesta Olimpiade, la regina dello short track ha conquistato l’argento nei 500 metri a Milano Cortina 2026, portando il suo bottino personale a quota 13 podi olimpici. Un record che sa di epopea, di longevità agonistica, di ostinazione sportiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Arianna Fontana nella storia, 13 medaglie olimpiche e il record di Mangiarotti: ‘Da lassù tifava per lei’ Arianna Fontana Argento Storico!: 13 Medaglie Olimpiche come Mangiarotti Arianna Fontana conquista un'altra medaglia d’argento ai Giochi di Milano Cortina 2026, questa volta nei 500 metri di short track. Milano Cortina 2026, Arianna Fontana è nella storia: si prende l’argento e fa 13 medaglie olimpiche Arianna Fontana conquista un argento che la proietta in cima alla storia dello sport italiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Milano Cortina 2026. Chi è Arianna Fontana, la Freccia bionda dello short track mondiale; Arianna Fontana: la regina dello short track pronta a fare la storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche,Italia oro nello short track; Arianna Fontana è nella storia: l'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista. Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è nella storia: record di medaglie olimpicheDifficile trovare aggettivi. Difficile trovare le parole adatte. Ma i fatti sono chiari: Arianna Fontana è sempre di più nella storia dello sport italiano. Grazie all'argento vinto oggi nello short tr ... msn.com Fontana sempre più nella storia: argento nei 500m di short track a Milano-Cortina 2026Nella serata delle finali di short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d'argentino nella final ... sportface.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.