Arianna Fontana da record | argento nella staffetta short track ora è l’italiana più medagliata di sempre Meloni | Grande emozione

Arianna Fontana ha conquistato un argento nella staffetta femminile dei 3000 metri di short track alle Olimpiadi, diventando l’atleta italiana più medagliata di sempre. La vittoria è arrivata grazie a una gara intensa e a una strategia ben studiata dalle compagne di squadra. La medaglia di Fontana segna un nuovo record personale e apre nuove opportunità per il futuro. La sua prestazione ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico presente in tribuna. La gara si è conclusa con un'ultima fase molto combattuta.

La staffetta femminile dei 3000 metri di short track, con Arianna Fontana, ha centrato la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Con questo risultato, l'azzurra sale a quota 14 medaglie olimpiche, superando il primato di Edoardo Mangiarotti (13) e diventando la più medagliata di sempre ai Giochi. La staffetta composta da Arianna Sighel, Gloria Ioratti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Chiara Betti ha chiuso alle spalle della Corea, che ha conquistato l'oro. A chiudere il podio il Canada, bronzo. A fare il tifo per le azzurre c'era anche la premier Giorgia Meloni, in tribuna al forum di Assago che, a fine staffetta, ha esultato: «Sono molto emozionata.