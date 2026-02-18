L’Italia ha conquistato una medaglia d’argento nella staffetta femminile di short track, un risultato che rappresenta la terza medaglia nella stessa specialità. La squadra italiana ha dato il massimo in pista, dimostrando grande determinazione e velocità. La gara si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, con le atlete che hanno combattuto fino all’ultimo giro. Nonostante il rammarico per il risultato, le atlete italiane si preparano già alla prossima sfida, mantenendo alta la concentrazione.

Con un pizzico di rammarico, sicuramente, ma l’Italia ha vinto un’altra medaglia d’argento. Questa volta nella staffetta femminile dello short track. È la terza nella disciplina dopo quella di Arianna Fontana nei 500 metri femminili e l’oro nella staffetta mista di inizio Olimpiadi. Con rammarico perché l’Italia era prima fino all’ultimo cambio, quando Arianna Fontana ha perso qualcosina nei primi passi e ne ha approfittato la Corea del Sud, che vince l’oro. Per Arianna Fontana è al 14esima medaglia olimpica: statistica che la porta nella storia dello sport italiano, essendo la più vincente ai Giochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Argento per la staffetta donne nello short track: è la terza medaglia nella specialità

