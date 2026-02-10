L’Italia conquista l’oro nello short track, portando a casa la medaglia nella staffetta mista al Forum di Assago. Gli azzurri hanno dato spettacolo nella gara di apertura, dimostrando grande determinazione e velocità. È una vittoria che fa scalpore e rende orgogliosi tutti gli appassionati di sport italiani.

ASSAGO – L’ Italia è la regina dello short track. Gli azzurri conquistano una straordinaria medaglia d’oro nella staffetta mista, la gara d’apertura del programma della disciplina al Forum di Milano. È il secondo oro italiano a questi Giochi invernali, la decima medaglia complessiva di Milano-Cortina. L’Italia ha dimostrato in tutta la giornata di essere la squadra più forte: la più veloce, la più concentrata, la più determinata. Un dominio che porta la firma di Elisa Confortola, Chiara Betti, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Arianna Fontana. Sì, lei, sempre più leggenda dello sport italiano: a 35 anni è la sua 12esima medaglia ai Giochi invernali, la terza d’oro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia è oro nello short track: l’impresa degli azzurri nella staffetta mista. Fontana nella storia: è la 12esima medaglia olimpica

