FIRENZE Attese, progetti e prospettive per la città di Firenze. A fare il punto è la sindaca Sara Funaro. Una delle priorità di mandato è quella della tutela dei residenti, soprattutto nei quartieri “assediati“ dai turisti. Quale il lavoro fatto e cosa dobbiamo aspettarci per il 2026? "Stiamo mettendo in campo tante misure: di alcune i risultati sono già visibili nell’immediato, come il divieto per caddy e risciò in area Unesco, il primo regolamento in assoluto a livello nazionale. Ci sono poi interventi la cui efficacia si vedrà nel medio e lungo periodo, mi riferisco al blocco degli affitti brevi e al regolamento che abbiamo introdotto, che ha stabilito limiti e criteri precisi, ma anche allo stop a nuovi esercizi di somministrazione e commercio alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Obiettivo Firenze vivibile. Funaro: "Gli interventi per un centro storico a misura di residenti"